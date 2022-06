Comment Accorder la Couleur des Murs avec son Mobilier?

Tout d'abord, même s'il existe pléthore de possibilités de décorations et d'association, une tendance fédératrice depuis l'avènement du style moderne est née : il s'agit de l'association du clair et du sombre associés à travers les murs et le mobilier.



Ici, cette décoration est parfaitement représentative de cette association entre couleur sombre et couleur claire. Assurément, la possession de mobiliers de couleurs a poussé les propriétaires faire un choix de couleurs sombres pour la décoration murale. On remarque que cette combinaison a permis la mise en place d'un équilibre esthétique certain.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres même si cette dernière se dégage clairement des autres tendances montantes.