Avant & Après : Relooking CHOC pour une maison banale !

Trop de crème tue le crème ! Carrelages, crédence avec frise et emprise du temps sur le blanc qui se tâche et perd de son éclat : nombreux sont les signes qui montrent l'état plus qu'inquiétant de cette cuisine ! Classique à l'origine, cette cuisine est devenue fade et presque inhospitalière. Il était grand temps de lui donner un coup de pouce afin qu'elle retrouve dignité et splendeur !