Direction Nice avec cette superbe résidence

Ce sont les Alpes-Maritimes qui nous accueillent aujourd'hui. Nice, la Promenade des Anglais et la douceur de vivre de la Côte d'Azur..! Au soleil donc avec cette réalisation signée par nos experts de chez Maya, un bureau d'études indépendant dont le QG se trouve dans le 3ème arrondissement de Paris.

Le Domaine des Galets est un ensemble de logements collectifs dans une petite résidence de 5 logements qui répond aux règles du bio-climatisme et du bâtiment basse consommation (BBC). Mêlant subtilement écodurable et esthétique ce projet aux multiples facettes méritait amplement que nous lui réservions un article ! Découvrons le résultat sans plus attendre !