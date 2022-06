7 petites cuisines à voir avant de concevoir la vôtre

Voici un exemple typique de cuisine de studio. Répartie sur un seul mur, et tout en longueur, elle est pratique, mais pas forcément la plus originale ni la plus jolie. Toutefois en accordant le style du reste de la piéce en fonction de cette cuisine, il facile d'obtenir quelque chose de convenable. Dans un espace aussi petit, on ne saurai que recommander encore une fois de garder des tons clairs, qui donnent une impression d'espace plus grand.