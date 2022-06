Comment Concevoir une Salle de Bain Moderne?

Dans le cadre du projet Montana Bathoom de l'expert homify MONTANA A/S au Danemark, cette boîte à pharmacie moderne est présentée pour montrer son impact dans le design d'une salle de bain. En effet, un bon agencement des meubles et mobiliers de la salle de bain contribue au style scandinave de cette pièce qui laisse exprimer un design contemporain et tendance à travers le mélange très osé de couleurs différentes et très fortes comme l'orange. avoir une belle boîte à pharmacie dans sa salle de bain, c'est aussi exprimer son style et son degré de modernité.