Est-il moins Cher de Construire ou d'Acheter une Maison?

Les grandes villes sont des endroits où il est difficile de trouver des zones pavillonnaires, par manque de place ou à cause d'interdiction de construction. Cependant, il serait idéal d'acheter une maison déjà prête, qui nous demanderait seulement quelques travaux de rénovation moins onéreux. Construire soi-même une maison en pleine ville, est d'abord un casse-tête administratif et architectural, car il faut savoir adapté son plan et son design à l'espace prévu ( souvent très restreint ), et ensuite très coûteux car la demande reste très forte.