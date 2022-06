10 types de sols fabuleux à utiliser dans les cours et patios

Rien de pire, dans un patio ou une cour, qu'un sol en macadam fendillé qui accuse les ans et qui donne à l'endroit un air désolé et abandonné. Pour qu'une cour ou un patio soient vraiment agréables, il faut que le sol soit en bon état et qu'il convienne aux goûts de ses occupants. Pour cela, il faut un sol qui résiste au passage du temps, qui soit pratique et facile d'entretien mais aussi qui apporte un petit plus esthétique à cet espace extérieur. Si vous cherchez le sol parfait pour votre cour ou votre patio, vous pouvez faire appel à un architecte paysagiste ou choisir par vous même. Pour cela, venez arpenter les 10 sols que nous avons sélectionnés pour vous et qui comportent tous des avantages et des atouts incontestables pour améliorer et embellir cours et patios.