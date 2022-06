Une Maison Familiale à l'intérieur très Étonnant !!

Attablés au centre de la pièce, on voit la cuisine aménagée ouverte, petite mais fonctionnelle et on s'imagine très bien prendre son petit déjeuner en profitant du soleil matinal illuminant la pièce.

On apprécie la beauté brute du bois composant la charpente de la mezzanine à l'étage. Repris par les meubles et les placards, la teinte chaude et naturelle du bois apporte un raffinement appréciable à l'espace en même temps qu'une cohérence logique et chromatique.