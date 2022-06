La flemme ? 5 idées pour motiver votre bureau !

De l'inspiration ! C'est notre maître-mot chez homify ! Au fil des livres d'idées nous tentons de vous aiguiller, de vous conseiller, de partager avec vous nos trucs et astuces afin de rendre votre intérieur le plus agréable possible sans jamais perdre de vue votre singularité.

Métro boulot dodo ? Vraiment ? De plus en plus nos métiers nous accompagnent chez nous et c'est à la maison que nous finissons ou peaufinons notre masse de travail. Afin de soigner cette transition et faire en sorte que la continuité se fasse dans la douceur nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui quelques idées de bureaux signées experts made in homify. Relâchez la pression et laissez-vous inspirer !