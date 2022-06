Un Mas provençal de Rêve

Une maison de pierres au cœur de la Provence. Un mas avec le Mont Ventoux comme décor. Que rêver de plus pour vivre ou simplement pour des vacances ? Cet authentique mas provençal du XVIIIe siècle est connu sous le nom de Mas du Temps.

Pour ce nouveau numéro d’homify 360° nous vous proposons de visiter cette bâtisse de caractère, restaurée avec élégance et le souci du détail. C’est un vrai havre de paix et de tranquillité que nous vous présentons. Il est entouré en plus de superbes paysages et d’un grand domaine de 3 hectares. Passé le portail en fer forgé, au bout d’une belle allée faite de graviers blancs et avec des cyprès de chaque côté se trouve une fontaine d’où jaillit une eau pure. Elle marque l’entrée du Mas du Temps qui vous accueille avec ses grandes pièces baignées de lumière.