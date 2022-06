10 astuces pour rendre votre maison pleine de style (sans dépenser d'argent)

Nous avons toujours tant de bocaux à la maison et la plupart du temps nous nous en débarrassons avant qu’ils nous envahissent trop ! Une nouvelle solution : recyclage! Choisissez le plus beau de vos bocaux et faites quelques beaux bouquets de fleurs cueillies dans un champ ou dans votre jardin. Le détail qui compte : lier les fleurs entre elles avec une corde pour avoir une décoration toujours plus charmante dans votre salon ou salle à manger.