Transformer un petit appartement pour le rendre plus moderne et plus élégant !

La transformation doit commencer par le choix du revêtement du sol et des murs qui sera la base du choix de votre design. Optez pour quelque chose de simple avant d'y ajouter un divan noir, un beau tapis gris, des petites déco au mur à partir de vieux disques et des accessoires colorés pour plus de vie dans un environnement minimaliste. M'oubliez surtout pas de choisir un luminaire impressionnant pour bien profiner le style de votre salon.