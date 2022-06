De l'espace pour cette superbe rénovation à Lyon !

C'est une histoire assez typique en soi : une famille qui se transforme, les enfants quittent le cocon familial et volent de leurs propres ailes ! On vivait un peu les uns sur les autres et puis tout d'un coup on se perd dans l'immensité d'une maison qui regorge de pièce dorénavant vides !

Il s'agit ici de la rénovation d'un appartement de 150m2 en duplex à Lyon. Marion Bochirol, notre architecte d'intérieur a été mandatée pour entreprendre les travaux. Les 4 chambres à l'étage inférieur n'étant plus fonctionnelles, le projet consistait donc à redistribuer l'espace afin de l'agrandir. Découvrons sans plus attendre le résultat surprenant de ce projet !