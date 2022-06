5 maisons économiques pour passer du rêve à la réalité !

En pénétrant à l'intérieur à l'intérieur de cette adorable maison contemporaine, on ne peut qu'être surpris par son caractère chaleureux et accueillant ! Avec sa paroi bleue qui donne du pep's à la déco, ses jolies mosaïques et ses plantes vertes, ses éléments en bois et ses ustensiles qui pendent au dessus du plan de travail, la cuisine de cette maison réussi à mêler originalité et tradition et cela en optimisant l'espace de manière à la fois fonctionnelle et esthétique. On en prend de la graine !