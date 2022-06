Avant/Après : l'incroyable transformation d'un appartement déprimant en un espace moderne et coloré !

La modélisation 3D de l'entrée montre une pièce dans laquelle le rouge est repris, dans un soucis d'unité et de cohérence visuelle. Ici aussi le rouge et le blanc offrent un contraste détonnant et radicalement moderne tandis que le nouveau sol utilise l'esthétique du bois pour donner un résultat chaleureux et accueillant.