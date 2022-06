8 petites salles de bain parfaitement aménagées : les bonnes idées

Une douche à l'italienne et une baignoire dans une petite salle de bain ? Non ce n'est pas impossible et cette photographie en est la preuve. En aménageant l'espace de façon à ne pas perdre un centimètre carré, vous pourrez installer tout l'équipement dont vous souhaitez disposer dans la salle de bain !

