Jardins & Terrasses : petite leçon de paysagisme !

Parfois le mieux reste encore le plus simple, épuré et essentiel. C'est le parti pris ici par les architectes d'intérieur du Studio SD.

Les éléments utilisés pour leur propriétés autant que pour leurs aspects dialoguent harmonieusement les uns avec les autres. La surface minérale blanche et celle de verre, la verte pelouse impeccable, les volumes géométriques du bâtiment moderne avec les formes pointues et en courbes de la maison bourgeoise en arrière plan… Un fantastique assemblage d'inspirations et d'influences dont résulte une harmonie nouvelle et inédite.