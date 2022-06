Quel brasero pour un été chaud ?

Qu'il y a-t-il de plus agréable à la belle saison que de déjeuner et dîner à l'extérieur en se délectant de délicieux mets finement braisés et saisis au feu de bois ? C'est l'un des plaisirs de l'été et pour y goûter pleinement en toute sécurité et confort mieux vaut s'équiper un tout petit peu pour éviter d'enflammer le voisinage !

Depuis des temps immémoriaux les hommes se réunissent autour d'un brasero apportant en même temps que de la nourriture cuite et fondante, un moment de convivialité à part entière. Et il en existe de différentes formes et sortes, chaque région apportant ses nuances de coutumes et de cultures.

C'est la raison pour laquelle nous consacrons cet article aujourd'hui à une sélection avisée de braseros et autres foyers d'extérieur pour vous permettre d'organiser les soirées et garden parties les plus courues du quartier !