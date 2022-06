Mille et une terrasses en bambou!

Spécialisés dans la création de maisons bois et travaux d'éco-rénovation, les maîtres d’œuvres de chez Artaban Design réalisent ici cette petite terrasse montée sur plots et en lames de bambou.

On aperçoit la logique de la construction simple, rapide et efficace, et qui permet d'installer ce type de plate-forme sur n'importe quel sol ou revêtement.