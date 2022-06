Terrasse et cuisine font peau neuve !

Les architectes ont souhaité agrandir l'espace en le décloisonnant. Il ne reste plus aucune trace de l'ancienne cuisine qui a pour ainsi dire disparu. Les parois murales et le revêtement au sol ne sont plus, le titre de notre article prend ici tout son sens ! Il va de soi que plusieurs corps de métier furent nécessaires lors du chantier et chacun apporta sa pierre à l'édifice afin de construire une cuisine flambant neuve !