Un logement de 40m² dont vous pourrez vous inspirer !

Même les petites maisons peuvent cacher des intérieurs surprenants et nous vous en apportons la preuve aujourd'hui. L'appartement qui fait l'objet de ce livre d'idées n'est grand que de 40m2 et pourtant il possède une chambre à coucher, un salon, une cuisine et un balcon couvert. L'intérieur est composé principalement d'éléments blancs et en bois avec quelques accents colorés mais discrets. Ce choix de décoration offre un style constant, simple et élégant au petit appartement.

Le design de cet intérieur a été conçu de manière à optimiser l'espace. Chaque pièce offre un accès vers une autre. Ce schéma démarre dès l'entrée de l'appartement et se termine par une chambre. Par ailleurs, la plupart des meubles ont été fait sur mesure afin de rentabiliser chaque centimètre de ce petit appartement.