Optimisez l'Espace dans votre Petite Salle à Manger!

Une astuce visuelle pour un intérieur plus spacieux consiste à utiliser des couleurs claires qui donnent l'impression d'un espace plus large et lumineux. Particulièrement efficace dans les intérieurs minimalistes et modernes, le blanc et ses dérivés sont très efficaces lorsqu'il s'agit de rendre une pièce plus pure et naturelle. Ainsi, vous rendrez votre salle à manger plus attrayante et lumineuse en peignant ses murs dans des tons clairs. Pour ne pas enlever trop de chaleur avec le blanc, ponctuez l'espace de petits éléments de couleur qui viendront donner un peu plus de vie à la pièce. Nous avons ici un espace salle à manger minimaliste avec une table blanche aux formes épurées qui s'assortit aux murs blancs de la pièce. Pour le côté convivial, des fleurs rouges et blanches ont été disposées, elles ressortent parfaitement dans cet environnement lumineux !