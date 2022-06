La remarquable transformation d'un balcon ennuyeux !

Voici un gros plan sur un détail du mur végétal. On découvre de plus près la composition fleurie de cette composition murale. Ce sont des plantes et des fleurs qui résistent aux intempéries qui ont été sélectionnées. Elles sont donc durables et ne nécessitent pas un entretien trop compliqué. Les fleurs roses et violettes permettent de rompre avec la monotonie d'un mur entièrement vert.