Comment Décorer les Murs Temporairement?

Une tendance de plus en plus populaire, les autocollants muraux sont une vrai idée de génie pour éviter le travail pénible de la peinture, ou encore dans les cas ou la peinture est complément interdite. Non seulement sont-ils une magnifique alternative pour donner du caractère à vos murs, mais ils sont aussi temporaires et faciles á appliquer. Existant dans de nombreux designs et coloris, les autocollants muraux plairont á tous les goûts, et pourront vous éviter de peindre le mur d'accent dans votre salon, ou encore la chambre d'enfant.