Comment bien réussir son home staging ?

L'angle présenté à nu précédemment a donc été utilisé pour créer une chambre spacieuse. Ici, vous pouvez voir comment ce coin inhabituel a été utilisé pour y placer une commode.

Avant ce home staging, la chambre ne pouvait avoir un lit double plus une commode, puisque celle-ci cassait la circulation dans la pièce. Maintenat, on prouve qu'il y a à la fois de quoi dormir et ranger au sein de la même pièce.

Par ailleurs, le tapis, et l'accumulation de tissus doux et confortable créent une atmosphère plus chaleureuse.