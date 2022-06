9 Trucs pour Réussir sa Déco à Coup Sûr

Pour ce qui est de l'esthétique, les pots en terre cuite sont généralement plus sobres, et sont donc mieux appropriés dans une pièce au style minimaliste et aux couleurs neutres. Les pots en métal sont un excellent moyen de donner un look plus moderne, alors que les pots en plastique se prêtent à presque tous les styles décoratifs en fonction du modèle.

Mais le look n'est pas tout. Il faut savoir aussi que le type de plante et encore une fois décisif dans le choix des pots; en général, les pots en terre cuite permettent aux plantes de mieux respirer, mais ils absorbent plus d'eau que les autres types de pots, et sont donc déconseillés pour les plantes qui demandent une grande quantité d'eau, surtout dans les climats chauds.