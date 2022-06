8 idées pour votre entrée !

Lors de la construction il est important de définir l'emplacement de l'entrée de la maison et son rapport avec la façade afin d'éviter toute erreur, en particulier en ce qui concerne les matériaux et les couleurs. Si vous disposez par exemple d'une terrain clôturé autour de votre maison, l'entrée piétonnière et l'allée doivent être bien définies et avec un bon éclairage.

Dans ce livre d'idées nous vous montrons huit idées pour embellir votre entrée. Rappelez-vous : l'entrée est la carte de visite de votre maison.