Comment aménager une Bibliothèque à la Maison?

Avant l'étape de la conception, vous devez d'abord sélectionner l'espace dans lequel votre bibliothèque sera installée. Ce choix dépendra toujours de l'espace disponible. Si vous êtes assez chanceux, vous avez déjà une salle dédiée dans votre maison qui est spécifiquement conçue pour servir de bibliothèque. La plupart d'entre nous cependant, utilisent une partie de leur espace de bureau pour créer une petite bibliothèque. Beaucoup de gens utilisent aussi un coin de leur séjour dans le même but. Dans tous les cas, il y a 3 choses à garder à l'esprit. Tout d'abord, assurez-vous que votre espace est bien éclairé avec une lumière naturel; cela aidera à créer une atmosphère plus naturelle. Deuxièmement, pensez à la position de l'espace que vous avez choisirais votre maison. Évitez les espaces trop bruyants, car sinon l'expérience dans votre future bibliothèque risque de ne pas être aussi paisible qu'on pourrait le souhaiter. Et enfin, assurez-vous que vous avez au moins un grand mur sur lequel vous allez installer les étagères. Ceci est particulièrement important pour les petits espaces, comme vous pouvez faire usage d'un mur pour accueillir vos livres, et laisser le reste à d'autres fins. Si toutefois vous ne savez pas par où commencer, on vous conseille aussi de faire appel a un architecte d'intérieur pour vous donner des idées sur le choix d'espace.