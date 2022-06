Rajeunissement souhaité pour cette maison de ville !

La façade jardin s'est en effet vue offrir un tout nouveau look! Adieu façade vieillote et bonjour à cette façade moderne disposant de grandes ouvertures vitrées. Du rez-de-chaussée à l'étage supérieur, il est aisé de remarquer que l'accent a été mis sur la lumière naturelle et sa traversée de la propriété. En plus de l'abondance en clarté, ces baies transparentes permettent aux habitants de profiter de vue sur le jardin. En plus, d'un lifting complet, l'architecte s'est attelée à la construction d'un balcon sur toute la longueur du premier étage.