Quel Escalier convient le Mieux à ma Maison?

Si, précédemment, nous insistions sur le fait que la cassure soit nettement identifiable, et que cette dernière forme un angle droit sur la partie inférieur de l'escalier. Et bien, voici un escalier quart de tour qui vient déroger à cette règle. En effet, non seulement, il ne s'agit plus d'une cassure mais d'une simple courbure et cette dernière apparaît au milieu de l'escalier.

Cet escalier majestueux fait de verre est ainsi l'exemple que, même s'il existe des modèles prédéfinis d'escaliers, vous aurez toujours la possibilité de déroger aux tendances récurrentes en créant votre propre modèle d'escalier.

