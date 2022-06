Un Studio se Transforme en palais à Marseille (Avant-apres)

Aménager 26m2 n'est pas une sinécure et très souvent dans un espace aussi exiguë nous n'avons pas d'autre choix que d'intégrer la douche à-même la cuisine. Précisons également qu'avant les travaux les toilettes se trouvaient sur le palier ! Vu l'état de cette pièce il était grand temps de lui redonner un coup de neuf ! Notez les conséquences de l'humidité sur les murs qui s'effritent. Minimaliste et peu fonctionnel, cet espace se devait de faire peau neuve. Le résultat sans plus attendre !