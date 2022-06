Métamorphose d'un chalet savoyard

C'est une cuisine spacieuse que nous découvrons en lieu et place de cette scène de travaux. La structure de la charpente laissée visible au faîte du toit se dessine même sur le revêtement au sol. Un poêle à granulés bois par étage offre également une alternative verte et rend cet espace très économe en énergie et très agréable à vivre. Nous vous laissons imaginer le plaisir à préparer de bons plats et de les savourer à-même le soleil sur le balcon de cet appartement !