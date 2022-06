57 photos de salons équipés à la française

Aujourd'hui nous avons décidé de dédier notre livre d’idées à un des espaces les plus importants de la maison pour la détente après le travail toute la semaine, où l’on peut souvent ne pas trouver jamais un instant pour soi, à l'exception du soi quant on rentre chez soi. Le salon devient une pièce vitale pour celui qui aime prendre le temps de se relaxer devant son programme préféré à la télévision ou un film à regarder entre amis. Mais comme meubler un séjour moderne? Quels meubles choisir? Quelles couleurs?

Aujourd'hui nous partons d'un des éléments de meuble qui marque le plus le séjour à la française: le mur équipé. Le mur équipé est utilisé comme librairie ou comme meuble pour la télévision. Ces dernières années, il est réalisé en placoplâtre et intégré au mur mais quelques murs équipés classiques résistent encore. Cependant si le but est simplement de positionner la télévision, alors beaucoup de décorateurs d’intérieur préfèrent le réduire au maximum avec seulement une combinaison d'étagères.

Pour voir comment utiliser au mieux le mur équipé nous avons rassemblé 57 photographies de projets inventées par nos meilleurs architectes d'intérieur!