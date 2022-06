9 idées à copier pour économiser de la place dans des petits espaces

La décoration intérieure d'une pièce est en tête de liste en termes de difficultés et de défis. Et si l’espace manque dans votre maison cela ne doit pas forcément signifier que vous devez supporter un foyer sombre ou chaotique. La pensée novatrice et créative peut résolument améliorer votre studio et nous allons vous montrer comment ! Nous avons rassemblé 9 appartements d'une pièce, ou studio, qui ont été configurés par nos experts pour maximiser l’espace et améliorer l'ambiance générale.

Sans employer les grands moyens pour le repositionnement des éléments différents dans votre maison, il y a beaucoup de trucs et astuces qui sont sûrs d’améliorer votre studio avec peu de choses. Êtes-vous prêts à jeter un coup d'œil ? Regardons donc les projets ci-dessous plus en détails…