Le bois, la pierre : votre nouvelle salle de bain.

Cette conception combine la pierre et le bois ainsi que différentes nuances de lumière et d'obscurité. Ceci crée un environnement très simple et élégant. Les tons neutres fonctionnent en harmonie avec les détails distinctifs et les couleurs harmonieuses. Même si cette pièce est petite, elle est tout simplement magnifique.

Bien que les couleurs foncées ne sont pas souvent utilisées dans une petite pièce, nous pouvons voir ici comment elles peuvent être efficaces.