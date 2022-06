CHOC : 3 Relooking de Cuisine incroyables !!!

Envie de couleur ! Pourquoi tout casser quand votre cuisine n’est que défraîchie ? C'est avec ces mots que Claudine Pastoret, fondatrice de la franchise, vous accueille sur son site personnel. Bien plus économique qu'une nouvelle implantation, les conseils et les réalisations de La Cuisine de Claudine sont là pour vous permettre de ressusciter cette dernière !

La cuisine c’est un peu le point névralgique de la maison, l’endroit où toute la famille se retrouve, et d’un point de vue plus terre à terre, c’est la pièce la plus chère à aménager dans une maison. Souvent le le budget ne suit pas pour se lancer dans de grands travaux. Puis le temps aussi ! Avec nos rythmes effrénés on passe notre vie à courir de gauche à droite et on n'a pas forcément deux semaines à bloquer pour se lancer dans un projet de rénovation de cuisine titanesque !

La solution elle est là : avec ces 3 relooking signées La Cuisine de Claudine nous vous offrons non seulement un aperçu du talent de notre experte, mais aussi des idées, trucs et astuces afin de vous lancer vous-même dans l'aventure !