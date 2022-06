La maison blanche a les pieds dans l'eau!

À la fois économique et pratique, un seul vaste volume offre un ensemble d'avantages non négligeables. Souvent fruit d'une réflexion bioclimatique, le fait de n'utiliser qu'un unique volume facilite grandement le chauffage et les performances énergétiques de celui-ci. De plus lors de la construction, l'entièreté du bâtiment ne nécessite qu'un seul large toit pour sa couverture, ce qui permet une fois de plus de réaliser d'importantes économies.

Vu d'ici, la maison nous apparaît dans toute sa splendeur immaculée et harmonieuse. On distingue le large toit en pente douce abritant le volume habitable et l'architecture toute en sobriété ressort encore plus en détails!

Approchons-nous donc un peu plus…