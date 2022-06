Une maison de rêve comme en Californie !

Une résidence de rêve en France aux airs de villa californienne, voilà ce que nous évoque ce projet architectural extraordinaire présenté par l'architecte Gilles Cornevin! Cette superbe villa située près de la Loire nous éblouit en effet de toute sa splendeur. Les fils conducteurs de ce projet sublime sont les éléments naturels qui permettent de comprendre les bases de ce projet et de le magnifier. L'eau était l'un des éléments premiers puisque cette magnifique villa en plus d'être dotée d'une piscine surplomble la Loire et le soleil, le second, permettant de créer des rythmiques visuelles intéressantes. Ainsi,découvrons ce projet sensationnel.