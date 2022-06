Une Maison vraiment Très Surprenante !

Une fois à l'intérieur, on peut apprécier pleinement l'effet procuré par les immenses baies vitrés qui donne l'impression d'être dehors même au milieu du salon.

La décoration et l'agencement intérieur sont au diapason de la façade, modernes et minimalistes avec des lignes graphiques et épurées.

Les pièces sont vastes et spacieuses sans réelles séparations pour ne pas cloisonner l'espace et par là le faire sembler plus petit.