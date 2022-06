15 idées de portes coulissantes parfaites pour les petites maisons

Les portes coulissantes sont parfaites pour les petites maisons puisque leur mécanisme d'ouverture et de fermeture n'encombre pas la surface au sol. Votre maison semblera tout de suite plus grande et son aménagement paraîtra plus aéré. Les portes coulissantes existent dans une myriade de styles et de couleurs et pourront participer à embellir votre intérieur.

Les portes coulissantes ne servent pas uniquement à délimiter votre dressing de votre chambre à coucher. Elles répondent à différents besoins et peuvent être intégrées dans différentes zones de votre maison. Dans ce livre d'idées nous avons réuni 15 idées de portes coulissantes adaptées aux petites maisons. Découvrez-les sans plus attendre afin de porter un nouveau regard sur cette installation très pratique !