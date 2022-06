Profiter au maximum de son environnement !

Approchons-nous de plus près afin d'apprécier la façade principale du bâtiment qui en plus d'être entièrement vitrée donne accès à une terrasse sublime. Depuis la terrasse nous apercevons le salon qui dispose d'une double orientation sud et est sur la Loire. Toutes les pièces de la maison qu'elles soient placées à l'est ou au sud, jouissent d'une lumière naturelle abondante permettant également une consommation énergétique très basse en hiver. En été, de nombreux éléments protecteurs pourvoient au confort des habitants.