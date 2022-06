13 idées pour les tout petits budgets

Chacun sait que, à force de transformer son logement, on peut finir par dépenser de grosses sommes d'argent pour sa décoration. Mais c'est sans compter les astuces et les idées pas chères pour l'améliorer avec moins de 50 euros. Car il n'est pas nécessaire d'investir des sommes astronomiques et les décorateurs d'intérieur eux-mêmes vous le diront : avec quelques changements peu coûteux, vous pouvez déjà obtenir de très beaux… et gros changements ! Suivez-nous pour découvrir 13 idées pour améliorer votre intérieur avec moins de 50 euros.