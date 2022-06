8 astuces INDISPENSABLES pour faciliter la Vente d'une Maison!

On commence donc par la peinture des murs. A travers des murs fraichement repeints dans les bonnes couleurs, vous pourrez donner la bonne impression dès le début de chaque visite d'un acheteur potentiel.

On conseille donc vivement de repeindre les murs extérieurs et aussi ceux de l'intérieur, et ce dans des couleurs neutres, comme le beige, le blanc ou encore le gris. Ces couleurs donneront á votre maison un look propre et mis-à-jour; rien de mieux qu'un petit coup de neuf pour donner de la valeur ajoutée a une maison en vente. Le style minimaliste des couleurs neutres permettra á votre acheteur potential d'imaginer les possibilités de rénovation et de décoration plus facilement, et donc d'être plus intéressé par l'achat de votre maison.