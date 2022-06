Top 5 de la semaine : Un printemps tout en plantations, constructions et rénovations!

En ce premier dimanche de mai, faisons donc ce qu'il nous plaît!

Et pour cela ne dérogerons pas à la tradition qui est la nôtre. Celle de vous offrir le palmarès de la semaine écoulée revenant rapidement et sur les temps forts qui ont fait notre actualité Déco et Architecture.

Retrouvez ou découvrez avec notre Top 5, le classement des articles les plus lus et les plus suivis.

Les beaux jours sont bien là et la belle saison commence tout juste mais sur les chapeaux de roues! Ce sont les conseils d'aménagement pour le jardin et les appartements de petites tailles qui vous ont le plus plu. Sans oublier d'incroyables projets de rénovation et de construction toujours plus extraordinaire et intéressants.

Sans plus attendre, place à notre classement Best Of ! Le premier d'un printemps bien entamé en attendant l’été!