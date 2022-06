Comment Organiser un Petit Appartement de 45m2 de Manière Optimale

Voici l'entrée sur laquelle on débouche quand on entre dans l'appartement. On remarque que rien n'a été au hasard : des patères ont été accrochées au mur ainsi qu'un mémo et des tableaux. Un grand miroir agrandit la pièce tandis que la console offre des rangements très pratiques. Les carreaux au sol, qui se distinguent nettement du parquet de la pièce centrale permettent de distinguer ces deux espaces sans ajouter de cloison, ce qui créé un sentiment d'ouverture et d'espace.