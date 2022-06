Quels sont les Avantages d'une Petite Maison?

L'extension de cette petite maison des années 80, a permis de se servir d'une façade pratiquement fermée à la rue, pour créer un nouveau garage, un salon et un abri de jardin. Le garage apporte un nouveau volume, accolé au pignon sur rue, qui joue avec les pentes de toits existantes. C’est un prisme habillé de bardage en pin douglas naturel, en façade et couverture, de mise en œuvre soignée et minimaliste. Il s’insère en contraste par sa matière et sa simplicité et en continuité par sa volumétrie. Il est accompagné sur le côté par des palissades du même bois redonnant une intériorité à la cour d’entrée et masquant l’extension latérale du salon à toit plat. Une longue treille sur ossature métallique est aménagée en façade sud, reliant et ombrageant la façade existante et le salon largement vitrée sur le jardin. Une porte fenêtre a été ouverte dans le bâtiment existant en communication avec la terrasse. Le matériau bois est rappelé du côté jardin en habillage des annexes et des clôtures protégeant la vue de la piscine.