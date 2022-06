Comment Concevoir un Petit Dressing?

Le 1er étage de cette maison a été complètement repensé et retravaillé en terme d’aménagement et de décoration, dans le cadre du projet d'aménagement et décoration de chambres à Lentilly. La Création d’un dressing qui a su profité de tout espace disponible dans la chambre parentale, en s'harmonisant avec la tête de lit en carreaux de cuir, illustre bien la prise en compte du design de la maison pour profiter du plus petit espace disponible .