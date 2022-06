Transformation d'une chambre de bonne dans le 11ème à Paris

La cuisine est à présent très moderne. Les équipements sont neufs, le plan de travail en bois est à la fois élégant et pratique et les carreaux qui forment le crédence apportent une touche originale à la pièce. Les étagères intégrées au mur, dans des niches, permettent par ailleurs de gagner une place précieuse avec des rangements qui ont eux aussi un certain charme. Les placards blancs sans poignées apportent un look design à cette cuisine moderne et fonctionnelle.