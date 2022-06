Quelle Lampe choisir pour mon Salon?

Un beau salon sans lumière, est une belle personne sans le sourire. Avoir le meilleur design dans son salon, les plus beaux meubles de la terre, le manque de lumière est une absence de style qui impacte directement le reste de la maison en commençant par la salle à mange, passant par le couloir , les cuisines, et les autres pièces de la maison, sans oublier la non mise en valeur des murs. Savoir définir les lumières au salon, impose donc un bon choix des lampes et des luminaires qui viendront accompagner la lumière naturelle qui pénètre à travers les fenêtres et les vitres ( si nous possédons des murs en vitrail ). Même si les goûts et les couleurs ne se discutent, le choix de ses lumières se discute.