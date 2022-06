La Rénovation XXL de cette Terrasse Délabrée.!!

Découvrez comment était cette terrasse après une rénovation minutieuse et recouverte avec des matériaux naturels, pour se transformer en un havre de paix et de détente!

Réalisée par les professionnels portugais A2Office, cette rénovation nous donne un certain nombre d'éléments intéressants que nous pouvons prendre comme de véritables inspirations pour réformer notre maison et intégrer un nouveau design plein de vie et d'énergie pour les bâtiments anciens. Le pari de l'architecte aguerrie était ambitieux à l'égard de l'impressionnante modification des matériaux de revêtement aux objets décoratifs. Et ce que nous notons également avec surprise est que cette combinaison, où il n'a pas été nécessaire d'ajouter des changements majeurs dans la partie structurelle du toit, entraîne une rénovation en douceur et très créative. Découvrons cela ensemble!